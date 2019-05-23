2019-05-23T08:41:23+03:00
Общество

В Омске сбили 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу

Все произошло в Нефтяниках
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске сбили 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогуВ Омске сбили 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Авария случилась в городке Нефтяников накануне вечером на улице Менделеева. В районе дома № 14 мальчик решил перебежать дорогу не по пешеходному переходу. Но ребенок не рассчитал своих сил и скорости приближающейся машины. Водитель на машине марки «Датсун» не успел затормозить перед внезапно выскочившим на дорогу мальчиком и сбил его.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, за рулем машины был 31-летний водитель. На момент столкновения он был трезв и вызвал 10-летнему мальчику скорую. Ребенок от удара получил травмы, медики его увезли в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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