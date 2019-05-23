2019-05-23T08:39:59+03:00
Общество

Лето в Омске начнется с жары в +32

Впрочем, конец мая еще будет прохладным
Анна МИКУЛА
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Лето, по долгосрочным прогнозам синоптиков начнется с потепления.Лето, по долгосрочным прогнозам синоптиков начнется с потепления.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Большая половина мая в этом году в регионе была прохладной. Таким же, судя по всему, будет и конец последнего весеннего месяца. Теплом сибирская погода порадовала омичей всего несколько дней.

А вот лето, по долгосрочным прогнозам синоптиков начнется с потепления. В целом июнь будет жарким и даже засушливым. По данным Gismeteo, температура воздуха начнет резко подниматься во воскресенье, 2 июня. В этот день столбики термометров поднимутся до отметки +27. А спустя два дня и вовсе будет +32 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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