Лето в Омске начнется с жары в +32

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-23T08:39:59+03:00

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Большая половина мая в этом году в регионе была прохладной. Таким же, судя по всему, будет и конец последнего весеннего месяца. Теплом сибирская погода порадовала омичей всего несколько дней.

А вот лето, по долгосрочным прогнозам синоптиков начнется с потепления. В целом июнь будет жарким и даже засушливым. По данным Gismeteo, температура воздуха начнет резко подниматься во воскресенье, 2 июня. В этот день столбики термометров поднимутся до отметки +27. А спустя два дня и вовсе будет +32 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU