2019-05-23T08:04:14+03:00
Общество

На границе задержали азиата, который шел по полю в Омск

Ранее его депортировали из России
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
УФСБ по Омской областиУФСБ по Омской области
Изменить размер текста:

В Омской области пограничники задержали азиата, который шел в Омск по полю пешком. Его поймали в Черлакском районе недалеко от пункта пропуска. Оказалось, что на такой сложный путь мужчина решился, потому что ранее его депортировали из России.

– Осознавая, что законным путем в Россию попасть не сможет, указанный гражданин перешел границу в обход установленных пунктов пропуска недалеко от н.п. Кузнецовка, но был остановлен пограничным нарядом, – рассказали в ПУ УФСБ по Омской области.

Нашли выходца из Средней Азии по его следам, которые он оставил, когда переходил границу. Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы». Ему может грозить до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тысяча медалей для участников «Зеленого Марафона»
Доверяй, но проверяй!
Омич с проломленной головой напал на врачей
Соцсети: водитель, после замечания о неправильной парковке в центре Омска, достал пистолет
Предприниматели Омска получат SIM-карты для интернета вещей за один рубль
Tele2 сделает понедельники омичей приятными
Омич Михаил Шивляков успешно выступил на турнире Шварценеггера в Африке
В Омске из-за велосипедистов перекроют центр города
Команда «Ростелекома» в Омске приняла участие в полумарафоне «ЗаБег»
Мошенница выманила деньги у омички и попалась на том, что удалила ее из друзей
Омичи торговали в Казахстане поддельными номерами
В Омске на разбитые ливневки повесили красные шарики
В Омске сбили 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу
Лето в Омске начнется с жары в +32
Под Омском неизвестные садисты поймали кота в капкан и повесили
Омича, отказавшегося платить алименты сыну, заставили работать
Омичка обвинила гаишников в том, что они незаконно оштрафовали ее
В Омске на несколько дней изменят расписание электричек
В Омске у кинотеатра Первомайский столкнулись три машины
Зарплата омичей выросла до 35 тысяч
Часть омского метро решили заполнить раствором
В Омске поймали мужчину, продававшего гашиш на улице
Председатель омского облсуда за год заработал 5,4 миллиона рублей
Полицейские ищут «английского летчика», которому омичка перевела почти 400 тысяч
Омичей возмутили дорожники, наносившие разметку в дождь