На границе задержали азиата, который шел по полю в Омск

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-23T08:04:14+03:00

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В Омской области пограничники задержали азиата, который шел в Омск по полю пешком. Его поймали в Черлакском районе недалеко от пункта пропуска. Оказалось, что на такой сложный путь мужчина решился, потому что ранее его депортировали из России.

– Осознавая, что законным путем в Россию попасть не сможет, указанный гражданин перешел границу в обход установленных пунктов пропуска недалеко от н.п. Кузнецовка, но был остановлен пограничным нарядом, – рассказали в ПУ УФСБ по Омской области.

Нашли выходца из Средней Азии по его следам, которые он оставил, когда переходил границу. Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы». Ему может грозить до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU