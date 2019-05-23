Омича, отказавшегося платить алименты сыну, заставили работать
Мама 7-летнего мальчика подала в суд на его отца, с которым она развелась. Женщина пожаловалась, что отец мальчика не платит деньги на содержание ребенка. На мужчину завели уголовное дело за «Неуплату средств на содержание детей».
В суде выяснилось, омича уже не раз штрафовали за то, что он не платит деньги на ребенка. Однако и после выписанного штрафа он не исправился, сообщили в пресс-службе прокуратуры. С ноября 2018 по февраль 2019 он допустил задолженность в размере более 30 тыс. рублей.
Суд назначил омичу 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Остальные заработанные деньги, ему придется отдавать на содержание сына.
ИСТОЧНИК KP.RU