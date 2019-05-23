2019-05-23T07:33:57+03:00
Общество

Омича, отказавшегося платить алименты сыну, заставили работать

7 месяцев из его зарплаты будут удерживать деньги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича, отказавшегося платить алименты сыну, заставили работатьОмича, отказавшегося платить алименты сыну, заставили работатьФото: Мария ЛЕНЦ
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Мама 7-летнего мальчика подала в суд на его отца, с которым она развелась. Женщина пожаловалась, что отец мальчика не платит деньги на содержание ребенка. На мужчину завели уголовное дело за «Неуплату средств на содержание детей».

В суде выяснилось, омича уже не раз штрафовали за то, что он не платит деньги на ребенка. Однако и после выписанного штрафа он не исправился, сообщили в пресс-службе прокуратуры. С ноября 2018 по февраль 2019 он допустил задолженность в размере более 30 тыс. рублей.

Суд назначил омичу 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Остальные заработанные деньги, ему придется отдавать на содержание сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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