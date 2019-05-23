2019-05-23T05:25:26+03:00
Общество

В Омске на несколько дней изменят расписание электричек

Это связано с ремонтными работами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на несколько дней изменят расписание электричекВ Омске на несколько дней изменят расписание электричекФото: пресс-служба администрации города Омска
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Из-за ремонтных работ на путях в Омской области изменят расписание нескольких пригородных электричек. Расписание поменяется уже с сегодняшнего дня, 23 мая. Ремонт будет проходить по 1 июня включительно. График семи электричек, которые ездят по перегону озеро Карачинское - Тебисская, изменится, сообщили в пресс-службе «Омск-Пригород». Омичей просят учитывать новое расписание электричек:

С 23 по 31 мая (включительно):

– № 6345/6663 Татарская – Колония – Омск, отправление со станции Татарская в 16:19 (на 3 минуты позже), со станции Колония в 16:05 (на 2 минуты позже), прибытие в Омск 18:22 (на 2 минуты позже);

– № 6674/6344 Омск – Колония – Татарская, отправление из Омска в 18:34 (на 2 минуты позже), со станции Колония в 20:46 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Татарская в 22:30 (на 1 минуту позже).

26 мая:

№ 6668/6348 Омск – Колония – Татарская, отправление из Омска в 13:24 (на 6 минут раньше), со станции Колония в 15:42 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Татарская в 16:26 (на 7 минут раньше).

с 27 мая по 1 июня (включительно):

№ 6661 Калачинская – Омск, отправление из Калачинска в 6:06 (на 4 минуты раньше), прибытие в Омск в 7:50 (на 5 минут позже).

ИСТОЧНИК KP.RU

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