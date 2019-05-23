В Омске у кинотеатра Первомайский столкнулись три машины

СЕГОДНЯ 05:04 2019-05-23T05:04:32+03:00

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Сразу три машины разбились в городке Нефтяников. Около кинотеатра Первомайский машины встали в так называемый паровозик. Две из трех иномарок получили серьезный повреждения. Фото аварии появилось в социальных сетях. Один из водителей уверяет: машины столкнулись по вине нетрезвого водителя. И теперь ищут, есть ли у кого-нибудь видео ДТП.

- 22 мая около 17-30 произошла авария напротив кинотеатра Первомайский с участием трех машин! Уважаемые водители, у кого есть видео с авторегистратора момента столкновения, просьба поделиться. Виновник ДТП был пьяный и отрицает что он был за рулем, - написал один из омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU