Зарплата омичей выросла до 35 тысяч

СЕГОДНЯ 05:00 2019-05-23T05:02:46+03:00

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Омскстат подсчитал доходы омичей за апрель. Получилось, что «средняя температура по больнице» в прошлом месяце составила 35 тысяч рублей. С начала года зарплата жителей региона также выросла на 7,1%. Но с учетом инфляции реальный доход населения вырос всего на 1%.

В среднем за четыре месяца 2019 года заработная плата омичей составила 32 657 рублей. Впрочем, большинство омичей сетуют, что о заявленном в отчете достатке могут только мечтать, они получат меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU