2019-05-23T05:02:46+03:00
Общество

Зарплата омичей выросла до 35 тысяч

Об этом свидетельствует статистика
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Омскстат подсчитал доходы омичей за апрель. Получилось, что «средняя температура по больнице» в прошлом месяце составила 35 тысяч рублей. С начала года зарплата жителей региона также выросла на 7,1%. Но с учетом инфляции реальный доход населения вырос всего на 1%.

В среднем за четыре месяца 2019 года заработная плата омичей составила 32 657 рублей. Впрочем, большинство омичей сетуют, что о заявленном в отчете достатке могут только мечтать, они получат меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске на несколько дней изменят расписание электричек
В Омске у кинотеатра Первомайский столкнулись три машины
Часть омского метро решили затопить
В Омске поймали мужчину, продававшего гашиш на улице
Председатель омского облсуда за год заработал 5,4 миллиона рублей
Полицейские ищут «английского летчика», которому омичка перевела почти 400 тысяч
Омичей возмутили дорожники, наносившие разметку в дождь
На границе в Омской области задержали автобус с нелегалами
В Омске автобусы на дачи станут ходить чаще
Омичу разрисовали краской припаркованную на детской площадке иномарку
Мэр Омска против сноса «шара Бухгольца»
Стартуем в лето!
Музыкальный тест-драйв
На видео сняли омичей, набросившихся на выброшенную магазином просрочку
В Омске минимущества продает «Мерседес» со спутниковым телевидением
Водитель маршрутки, устроивший аварию с двумя погибшими под Омском, получил 3 года тюрьмы
Елене Подкаминской подарили кондитерскую
«Росводоканал Омск» отремонтирует центральный офис
Прокуратура проверит владельцев автобусов, заставлявших омичей идти пешком из-за разбитой дороги
В Омске теплые остановки установят к 1 июля
В Омске выпал град и пошел снег
Омич писал длинное любовное послание на асфальте и заснул
В Омске на видео попал мужчина, кидавшийся яйцами по машинам во дворе
В Омске без воды на день останутся жители Кордного поселка
В Омске из цистерны на землю вытекло 32 тонны топлива
В Омске водитель «Яндекс.Такси» уснул за рулем
После заморозков в Омске ждут жару и град