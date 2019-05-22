2019-05-22T14:38:55+03:00
Общество

Часть омского метро решили затопить

Денег на его консервацию в регионе нет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Часть омского метро решили затопитьЧасть омского метро решили затопитьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На сегодняшнем заседании областного правительства приняли решение об изменении способа консервации участка Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» способа на «мокрый». Это значит, что недостроенный участок метро попросту зальют водой.

Такое решение чиновники приняли из-за того, что в бюджете региона нет денег на содержание участка метро, а чтобы полноценно законсервировать недостроенный участок, нужны гораздо большие деньги.

Однако речь идет только об одном участке. Участок первой линии метро (станция «Библиотека имени Пушкина») и пусковой участок (станции «Заречная» и «Кристалл») законсервируют сухим способом. Там завершат строительство уже начатых конструкции, оборудуют вентиляцию, электроосвещение и водоотведение. Это позволит в будущем использовать участок в существующей транспортной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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