Часть омского метро решили затопить

СЕГОДНЯ 14:38 2019-05-22T14:38:55+03:00

Денег на его консервацию в регионе нет

Изменить размер текста: A A

На сегодняшнем заседании областного правительства приняли решение об изменении способа консервации участка Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» способа на «мокрый». Это значит, что недостроенный участок метро попросту зальют водой.

Такое решение чиновники приняли из-за того, что в бюджете региона нет денег на содержание участка метро, а чтобы полноценно законсервировать недостроенный участок, нужны гораздо большие деньги.

Однако речь идет только об одном участке. Участок первой линии метро (станция «Библиотека имени Пушкина») и пусковой участок (станции «Заречная» и «Кристалл») законсервируют сухим способом. Там завершат строительство уже начатых конструкции, оборудуют вентиляцию, электроосвещение и водоотведение. Это позволит в будущем использовать участок в существующей транспортной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU