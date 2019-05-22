В Омске поймали мужчину, продававшего гашиш на улице

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-22T14:24:39+03:00

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Полицейские от кого-то узнали, что молодой человек торгует наркотиками. На улице Сибирский проспект оперативники его задержали, в кармане нашли 3 грамма гашиша. Как рассказали в пресс-службе полиции, 30-летний мужчина употребляет наркотики уже больше двух лет. Иногда он продает их своим друзьям и знакомым. Часть наркотиков он хотел продать, а часть оставить себе.

Омич уже был судим за подобные преступления. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере». Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы. Сейчас полицейские пытаются выйти на поставщиков наркотиков, а также устанавливают его причастность и к другим преступлениям.

Допрос подозреваемого в сбыте гашиша.

ИСТОЧНИК KP.RU