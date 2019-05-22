Полицейские ищут «английского летчика», которому омичка перевела почти 400 тысяч

СЕГОДНЯ 13:26 2019-05-22T13:26:01+03:00

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Романтичная история знакомства закончилась для 44-летней омички очень печально. Женщина несколько дней назад зарегистрировалась на сайте знакомств. Там она познакомилась с симпатичным мужчиной, который представился летчиком гражданской авиации Англии. Он рассказал ей, что разведен и уже имеет сына от первого брака. Англичанин пообещал женщине прилететь в Омск, но для этого попросил ее оплатить расходы на перелет - порядка 379 тысяч рублей.

Омичка, которой подруги рассказывали о своих удачных знакомствах на этом сайте, не раздумывая перевела счет «летчика» необходимые деньги. Но, как рассказали в полиции, омичка встречи с пилотом так и не дождалась. Мужчина попросту перестал выходить с ней на связь.

Пока стражи порядка пытаются установить личность мошенника и проводят проверку. По всей видимости, на «летчика из Англии» будут возбуждать уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU