Омичей возмутили дорожники, наносившие разметку в дождь

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-22T12:42:40+03:00

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В социальных сетях омичей возмутили дорожные рабочие на метромосту. Там дорожники огородили конусами одну полосу и стали наносить разметку. Вся проблема в том, что дорожники наносили разметку под проливным дождем. Горожане опасаются, что такая разметка на дороге долго не продержится.

Омичей возмутил еще и тот факт, что рабочие стали наносить разметку днем, когда на дорогах много машин. Из-за этого на мосту, который ведет на Левый берег, образовалась длинная пробка, машины движутся там со скоростью около 40 километров в час.

В комментариях омичи утверждают, что рабочие на мосту появились еще утром, когда дождей не было. Однако на фото видно, что разметку продолжили наносить и в дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU