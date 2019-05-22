2019-05-22T12:23:39+03:00
Общество

На границе в Омской области задержали автобус с нелегалами

У них были проблемы с документами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На границе в Омской области задержали автобус с нелегаламиНа границе в Омской области задержали автобус с нелегаламиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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На этой неделе в рамках оперативно-профилактической операции «Овощевод» сотрудники полиции вместе с сотрудниками ОМОНа проверяли документы у иностранцев, которые приехали в Омскую область работать и нарушили сроки пребывания у нас в регионе.

На пункте пропуска «Ольховка» в Черлакском районе Омской области задержали 10 иностранцев. Все они были из стран ближнего зарубежья, у них были проблемы с документами из-за нарушения режима пребывания на территории нашего региона.

Как рассказали в полиции, их оштрафовали. Также на них завели административные дела, которые уже передали в суд. В ближайшее время их выдворят за пределы России. Также им запретят въезжать в нашу страну снова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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