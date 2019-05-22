На границе в Омской области задержали автобус с нелегалами
На этой неделе в рамках оперативно-профилактической операции «Овощевод» сотрудники полиции вместе с сотрудниками ОМОНа проверяли документы у иностранцев, которые приехали в Омскую область работать и нарушили сроки пребывания у нас в регионе.
На пункте пропуска «Ольховка» в Черлакском районе Омской области задержали 10 иностранцев. Все они были из стран ближнего зарубежья, у них были проблемы с документами из-за нарушения режима пребывания на территории нашего региона.
Как рассказали в полиции, их оштрафовали. Также на них завели административные дела, которые уже передали в суд. В ближайшее время их выдворят за пределы России. Также им запретят въезжать в нашу страну снова.
ИСТОЧНИК KP.RU