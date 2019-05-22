В Омске автобусы на дачи станут ходить чаще

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-22T11:52:17+03:00

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По просьбам омичей в городе изменили график движения садовых маршрутов. Омичам было недостаточно поездки на дачи всего три раза в неделю. Теперь некоторые автобусы будут ходить не 3 раза в неделю, как раньше, а 4 раза. Такой график будет действовать до 1 сентября. С 1 сентября по 1 октября в дачные поселки автобусы будут вновь возить горожан 3 раза в неделю

В мэрии отметили, что информация о работе садовых маршрутах размещена как на сайте администрации, так и в салонах автобусов, которые ездят по дачным направлениям.

«Комсомолка» ранее публиковала список всех дачных маршрутов со временем отправления и графиком движения каждого. С ним можно ознакомиться в нашей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU