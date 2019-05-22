2019-05-22T11:16:36+03:00
Общество

Омичу разрисовали краской припаркованную на детской площадке иномарку

Омич встал на чье-то место
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичу разрисовали краской припаркованную на детской площадке иномаркуОмичу разрисовали краской припаркованную на детской площадке иномаркуФото: vk.com
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Омич припарковал свою иномарку «Хендай» в одном из омских дворов на улице Ермолаева в Чкаловском поселке. Однако, по всей видимости, он занял чье-то место, поэтому сосед решил отомстить нарушителю. Он разрисовал припаркованную на его месте чужую машину краской. Отметим, что рядом находится такое же «зарезервированное» кем-то место - борьба за парковку во дворе идет нешуточная. Также по фото, опубликованному в социальных сетях, видно, что машины и вовсе стоят на детской площадке.

В комментариях омичи отметили, что краска с машину уже почти смылась даже дождем, поэтому повреждения машине причинили минимальные. Однако некоторые предположили, что машину изрисовали мелом.

- Это мел, скорее всего. Остается догадываться, поцарапали или нет дети во время творчества, - написал кто-то из омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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