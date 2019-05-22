На видео сняли омичей, набросившихся на выброшенную магазином просрочку

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-22T10:27:06+03:00

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Омичи в социальных сетях опубликовали видео, которое они сняли недалеко от одного из продуктовых магазинов на улице Добровольского. По всей видимости, продуктовый магазин выставляет возле мусорки просроченный товар, за который жители соседних домов буквально бьются.

На видео видно, что омичи знают о конкретном времени, к которому магазин выставляет просроченные продукты, после того, как коробки появляются на мусорке за них идет борьба. Видно, что люди туда специально подъехали на машинах, они не выгладят бездомными или нуждающимися в продуктах.

В комментариях омичи осудили поступок местных жителей, очевидно, что работники магазина так поступают, чтобы помочь нуждающимся. По закону, кстати, магазины обязаны утилизировать просроченную продукцию, поэтому владельцам может грозить крупный штраф за такую акцию благотворительности.

Омичи, набросившиеся на выброшенную магазином просрочку.

ИСТОЧНИК KP.RU