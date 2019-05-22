В Омске минимущества продает «Мерседес» со спутниковым телевидением
Омское министерство имущества разместило аукцион по продаже автомобиля «Мерседес» 616 CDI CAMPER CARTHAGO, который оборудован спутниковым телевидением. На сайте торгов сказано, что машина 2002 года выпуска.
Машину стоимостью чуть больше 3 миллионов можно будет использовать, как дом на колесах, все необходимое для этого в машине уже имеется. Ранее иномарку использовали в Главном управлении региональной безопасности, однако неизвестно, для чего именно машина была предназначена.
Известно, что аукцион по продаже машины объявляют уже в третий раз. «Мерседес» пытались продать в прошлом году, однако желающих купить дорогую машину с телевидением пока не нашлось.
ИСТОЧНИК KP.RU