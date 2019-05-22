2019-05-22T10:02:52+03:00
Общество

В Омске минимущества продает «Мерседес» со спутниковым телевидением

Его стоимость больше 3 миллионов рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омское минимуществаОмское минимущества
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Омское министерство имущества разместило аукцион по продаже автомобиля «Мерседес» 616 CDI CAMPER CARTHAGO, который оборудован спутниковым телевидением. На сайте торгов сказано, что машина 2002 года выпуска.

Машину стоимостью чуть больше 3 миллионов можно будет использовать, как дом на колесах, все необходимое для этого в машине уже имеется. Ранее иномарку использовали в Главном управлении региональной безопасности, однако неизвестно, для чего именно машина была предназначена.

Известно, что аукцион по продаже машины объявляют уже в третий раз. «Мерседес» пытались продать в прошлом году, однако желающих купить дорогую машину с телевидением пока не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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