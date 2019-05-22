Водитель маршрутки, устроивший аварию с двумя погибшими под Омском, получил 3 года тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-22T09:40:28+03:00

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Напомним, водитель маршрутки «поселок Иртыш – Омск» устроил страшную аварию на трассе Черлак-Омск еще летом 2017 года, однако приговор ему вынесли только сейчас. Следователи установили, что водитель ехал на большой скорости по трассе, не справившись с управлением, он выехал на встречку и столкнулся там сначала с одним грузовиком, а затем и с другим. После этого маршрутка с пассажирами улетела в кювет.

Тогда в аварии погибли двое пассажиров. Однако водитель маршрутки свою вину на суде не признал. Суд назначил ему 3 года тюрьмы в колонии-поселении, также его на 1,5 лет лишили права работать водителем, сообщили в прокуратуре. Также владелец автобуса выплатил в качестве компенсации 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU