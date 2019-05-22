Прокуратура проверит владельцев автобусов, заставлявших омичей идти пешком из-за разбитой дороги

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-22T09:16:46+03:00

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Жители одного из сел в Большереченском районе Омской области пожаловались на убитую до села дорогу. Отремонтированная два года назад дорога проваливалась под колесами больших автобусов, поэтому жителям села пришлось идти пешком за транспортом, чтобы он не провалился. Омичи рассказали, что так они ходят почти ежедневно по три километра. Однако такая мера вынужденная, скорее всего водитель не виноват в том, что автобус проваливается на дороге.

Вопиющим случаем уже заинтересовались в прокуратуре. Сейчас там организовали проверку.

- Прокуратура Большереченского района с привлечением сотрудников ГИБДД организовала проверку. В случае выявления по результатам надзорных мероприятий нарушений требований закона будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования к их устранению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU