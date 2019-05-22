2019-05-22T08:28:31+03:00
Общество

В Омске выпал град и пошел снег

Погода удивила жителей Нефтяников [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске выпал град и пошел снегВ Омске выпал град и пошел снегФото: vk.com
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В Омске в городке Нефтяников в районе Первомайского рынка в конце мая неожиданно пошел довольно сильный град, некоторые жители даже сказали, что это был снег. Сначала омичи увидели на небе черные тучи, вскоре их них посыпался град. В социальных сетях жители города разметили фотографии только что закончившейся бури – на подоконниках лежали целые сугробы. Омичи, разместившие фото, предупредили жителей других районов о граде, который может прийти к ним.

В Омске выпал град и пошел снег Фото: vk.com

В Омске выпал град и пошел снегФото: vk.com

Фото: vk.com

Омичей удивила такая погода в конце мая, ведь осталась всего неделя до лета. В Омске необычно холодная погода стоит уже несколько дней, в некоторые дни ночью температура и вовсе опускалась до нуля градусов. Однако синоптики поспешили обнадежить жителей нашего региона – уже в эту пятницу потеплеет до +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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