2019-05-22T07:58:46+03:00
Общество

Омич писал длинное любовное послание на асфальте и заснул

Он старательно выводил каждую букву
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич писал длинное послание любви на асфальте и заснулОмич писал длинное послание любви на асфальте и заснулФото: vk.com
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В социальных сетях омичи сфотографировали романтика, который выводил для своей девушки любовное послание на асфальте у дома. Все произошло в одном из дворов на улице Светловская. Влюбленный омич долго и старательно писал для своей девушки послание баллончиком краски. Закончив, он устал настолько, что заснул прямо на асфальте во дворе.

Омичей впечатлил такой поступок омича, однако они заметили множество ошибок в надписи и отправили его учить английский и русский. Но нашлись и те, кто похвалил романтика.

- Главное маневр. Чем руки отпускать и сидеть дома. Я за парня. Хоть какие-то действия, - написали они в комментариях.

Нашлись и те, кто был простив подобных надписей во дворах домов, они считают, что можно выражать чувства другими способами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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