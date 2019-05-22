2019-05-22T07:33:57+03:00
Общество

В Омске на видео попал мужчина, кидавшийся яйцами по машинам во дворе

Его засняла камера регистратора [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мужчина кидался яйцами по неправильно припаркованным машинам во двореВ Омске мужчина кидался яйцами по неправильно припаркованным машинам во двореФото: vk.com
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В социальных сетях омичи пожаловались на мужчину, который мстит своим соседям за неправильную парковку весьма необычным способом. С утра он выходит с сырыми яйцами в руках и давит их на стекло машины, которая, по его мнению, была неправильно припаркована.

Автор видео рассказал, что так сосед решил наказать его за то, что он поставил машину не на то место. Скорее всего, сосед всегда ставил машину на одно и то же место, а когда кто-то занял его, он решил отомстить.

В комментариях омичи осудили действия такого «мстителя», они напомнили, что парковка во дворах свободная, и никто не может зарезервировать себе определенное место.

В Омске мужчина кидался яйцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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