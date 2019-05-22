2019-05-22T06:44:52+03:00
Общество

В Омске из цистерны на землю вытекло 32 тонны топлива

Она стояла на штрафстоянке
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из цистерны на землю вытекло 32 тонны топливаВ Омске из цистерны на землю вытекло 32 тонны топливаФото: vk.com
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ЧП произошло на штрафстоянке недалеко от улицы 3-я Молодежная. Из бензовоза, который стоял там, вытекло 32 тонны дизельного топлива. Оказалось, что бензовоз с дизельным топливом арестовали еще 1,5 года назад – он ехал из Петропавловска в Павлодар через границу в Омской области. По документам в нем перевозилось топливо качества евро-4, а это запрещено на территории России.

Через полтора года сотрудники стоянки заметили, что топливо попросту вытекло из бензовоза, так как он не предназначен для такого длительного хранения топлива. 32 тонны дизельного топлива оказались вылиты на землю, сейчас на месте розлива черное пятно. Пока неизвестно, нанесен ли какой-то ущерб экологии. Также возможно, что основную часть топлива из цистерны украли, а пятно на земле – это остатки из цистерны. Сейчас проверку проводит прокуратура, а материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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