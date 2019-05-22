В Омске водитель «Яндекс.Такси» уснул за рулем
В социальных сетях омичи поделились видео с места событий. Очевидцы засняли как водитель сервиса «Яндекс.Такси» уснул прямо посередине дороги. Все произошло у объездной дороги у торгового комплекса «Континент». Как рассказал очевидец, водитель остановился прямо посередине дороги, включил «аварийку» и уснул. Из-за него образовалась пробка.
В комментариях некоторые омичи предположили, что водителю могло стать плохо и он вовсе не спал. Они призвали автора видео помочь таксисту, а не снимать все на видео. Однако другие очевидцы подтвердили, что таксист именно спал. Позже к нему вызвали инспекторов ГИБДД, которые, по всей видимости проверили его состояние и оштрафовали. Омичи уже не раз возмущались поведением водителей сервиса - они часто попадают в аварии и много перерабатывают.
Водитель уснул за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU