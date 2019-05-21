На подростка из Омска за угон чужого мопеда завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-21T14:50:47+03:00

На подростка из Омска за катание на чужом мопеде завели уголовное дело Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все произошло в одном в селе Большеречье в Омской области. Омич из села Шипицыно приехал на мопеде в райцентр к своим друзьям. Они устроили застолье, а утром омич не нашел своего припаркованного у дома мопеда и пошел с заявлением в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство было обнаружено ближе к вечеру брошенным на территории рынка. Продавцы не заметили, как мопед оказался между прилавками. Результаты дал подворный обход. Несколько местных жителей видели, как на мопеде, похожем на угнанный, катался 16-летний учащийся техникума, - рассказали в полиции.

Оказалось, что 16-летний подросток приметил мопед и решил покататься на нем. После он сначала приехал на мопеде домой, а потом, испугавшись, отогнал его на рынок. Сейчас на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU