2019-05-21T14:10:47+03:00
Общество

В Омске обещают летнюю жару уже к концу недели

Синоптики обещают +25
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске обещают летнюю жару уже к концу неделиВ Омске обещают летнюю жару уже к концу неделиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Погода в Омске и области должна наладиться уже к концу этой рабочей недели. Несмотря на похолодание, которое задержалось у нас в регионе, в Омск скоро придет летнее потепление.

Синоптики обещают жаркую погоду уже в эту пятницу, 24 мая. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Омске будет до +20..+25 градусов тепла, но поднимется ветер 11-16 метров в секунду, в отдельных районах порывы 18-23 метров в секунду.

По данным открытых интернет-источников в выходные в Омске немного похолодает, а по-настоящему летнее тепло до +27 градусов придет в Омск лишь с наступлением календарного лета – в последних числах мая, начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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