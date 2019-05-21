В Омске обещают летнюю жару уже к концу недели

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-21T14:10:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Омске и области должна наладиться уже к концу этой рабочей недели. Несмотря на похолодание, которое задержалось у нас в регионе, в Омск скоро придет летнее потепление.

Синоптики обещают жаркую погоду уже в эту пятницу, 24 мая. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Омске будет до +20..+25 градусов тепла, но поднимется ветер 11-16 метров в секунду, в отдельных районах порывы 18-23 метров в секунду.

По данным открытых интернет-источников в выходные в Омске немного похолодает, а по-настоящему летнее тепло до +27 градусов придет в Омск лишь с наступлением календарного лета – в последних числах мая, начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU