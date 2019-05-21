СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-21T13:46:13+03:00

Омич украл у слепого друга карту и снял с нее 300 тысяч, оплатив ими свой кредит Фото: Мария ЛЕНЦ

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Житель Кировского округа имеет проблемы со зрением, поэтому, когда он решил купить себе новый смартфон он попросил своего друга о помощи. Он пришел с ним в магазин, предварительно сообщив ему пин-код от своей банковской карты. Когда омич пришел оплачивать покупки в продуктовом магазине, выяснилось, что у него на карте нет денег. В банке ему сказали, что деньги кто-то снял, поэтому омич сразу пошел в полицию.

Оказалось, что во время покупки смартфона другу омича подменил карты и забрал карту с деньгами себе. Зная пин-код, он снял оттуда 200 тысяч рублей и заплатил ими по кредиту за машину, а еще на 100 тысяч купил себе дорогой смартфон.

Сейчас предприимчивого друга задержали и завели на него уголовное дело по статье «Кража», ему может грозить 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU