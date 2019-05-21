2019-05-21T13:11:01+03:00
Общество

Омич накинулся на владельца киоска, медленно продававшего ему алкоголь

Буйного покупателя задержали
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич накинулся на владельца киоска, медленно продававшего ему алкогольОмич накинулся на владельца киоска, медленно продававшего ему алкогольФото: Евгения ГУСЕВА
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Все произошло в торговом павильоне на улице Граничная в Кировском округе Омска. Вечером туда пришел мужчина за алкоголем. Однако ему показалось, что продавец слишком медленно отдает товар, поэтому он стал ругаться матом и угрожать. Владелец павильона, который в этот момент находился в торговом зале попытался успокоить мужчину, а потом и вступил с ним в конфликт.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что 22-летний покупатель несколько раз ударил по лицу владельца киоска. Однако владелец киоска сумел обездвижить нападавшего, а продавец, тем временем, нажала тревожную кнопку.

Как выяснилось, буйного покупателя уже привлекали к уголовной ответственности. Его доставили в территориальный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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