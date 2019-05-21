Омич ночью задушил свою возлюбленную

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-21T11:47:48+03:00

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Полицейские приехали в квартиру на улице Бородина в Омске накануне ночью. Там они обнаружили тело 40-летней женщины. Медики уже ничем ей помочь не могли, а следователи сделали вывод, что женщину кто-то задушил.

Все подозрения пали на 46-летнего сожителя женщины. Ранее его судили за причинение смерти по неосторожности, однако из тюрьмы он уже освободился. Мужчина объяснил следователям, что он не хотел убивать свою возлюбленную, все вышло случайно.

Как сообщили в следкоме, сейчас версию мужчины проверяют, завели уголовное дело по статье «Убийство». Омичу может грозить до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU