Стало известно, где в Омске появятся теплые остановки

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-21T11:02:53+03:00

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В Омске планируют сделать теплые остановки, чтобы омичам на крупных пересадочных пунктах не приходилось мерзнуть зимой в ожидании транспорта. Как рассказали в администрации города, всего в Омске будет 23 теплые остановки.

Центральный округ

- «Улица Рабиновича» (с обеих сторон),

- «Дом Туриста»;

- «Главпочтамт»;

- «Магазин «Жемчужина»;

- «Площадь Ленина»;

- «КДЦ «Маяковский»;

- «Магазин «Голубой огонек»;

- «Цирк», «Театральная площадь»;

- «Улица 6-я Линия»

- «Госпиталь»;

Кировский округ

- ООТ «11-й микрорайон»;

- «Поворотная» (с обеих сторон);

- «Администрация КАО»;

Ленинский округ

- ООТ «Поселок Южный»;

- «Железнодорожный вокзал»;

Октябрьский округ

- ООТ «Кинотеатр «Космос»;

- «Улица Лизы Чайкиной»;

Советский округ

- ООТ «Кристалл»;

- «Городок Водников» (с обеих сторон).

Помимо установки теплых остановок в Омске планируют заменить некоторые старые остановки и объединить их с торговыми комплексами. Сейчас практически готова вся техническая документация, после этого департамент городского хозяйства будет объявлять аукцион на поставщика таких остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU