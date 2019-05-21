Стало известно, где в Омске появятся теплые остановки
В Омске планируют сделать теплые остановки, чтобы омичам на крупных пересадочных пунктах не приходилось мерзнуть зимой в ожидании транспорта. Как рассказали в администрации города, всего в Омске будет 23 теплые остановки.
Центральный округ
- «Улица Рабиновича» (с обеих сторон),
- «Дом Туриста»;
- «Главпочтамт»;
- «Магазин «Жемчужина»;
- «Площадь Ленина»;
- «КДЦ «Маяковский»;
- «Магазин «Голубой огонек»;
- «Цирк», «Театральная площадь»;
- «Улица 6-я Линия»
- «Госпиталь»;
Кировский округ
- ООТ «11-й микрорайон»;
- «Поворотная» (с обеих сторон);
- «Администрация КАО»;
Ленинский округ
- ООТ «Поселок Южный»;
- «Железнодорожный вокзал»;
Октябрьский округ
- ООТ «Кинотеатр «Космос»;
- «Улица Лизы Чайкиной»;
Советский округ
- ООТ «Кристалл»;
- «Городок Водников» (с обеих сторон).
Помимо установки теплых остановок в Омске планируют заменить некоторые старые остановки и объединить их с торговыми комплексами. Сейчас практически готова вся техническая документация, после этого департамент городского хозяйства будет объявлять аукцион на поставщика таких остановок.
ИСТОЧНИК KP.RU