Омичку, бросившую новорожденную дочь умирать в туалете, оставили на свободе
Омичка забеременела от своего молодого человека, с которым потом поругалась. Она не захотела иметь от него ребенка и решила избавиться от малышки. Она родила в заброшенном туалете в одном из сел Одесского района и оставила там ребенка. Все произошло в октябре 2018 года, на улице тогда было холодно, а в туалете было очень грязно, малышка могла умереть, если бы ей на помощь не пришла бабушка.
Мать девушки услышал на улице крики младенца, но дочь ее успокоила и сказала, что такие звуки издают уличные коты. Однако бабушка не поверила и пошла проверить. В туалете она нашла кричащую новорожденную малышку, принесла ее домой и вызвала скорую. После на молодую маму завели уголовное дело.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что 20-летняя девушка полностью признала свою вину. Ее осудили на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Малышка сейчас находится в доме ребенка, ее мать, скорее всего, лишат родительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU