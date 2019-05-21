СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-21T09:20:08+03:00

Омичи украли велосипеды, чтобы уехать на них в Москву на концерт к другу Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Два 20-летних друга из Новосибирска решили поехать к своему другу, начинающему рок-музыканту, на концерт в Москву. Однако денег у них хватило только на электричку до города Называевск в Омской области. Там они вышли из поезда и, проходя мимо местной школы, приметили два велосипеда. Велики не были пристегнуты замками, поэтому молодые люди решили воспользоваться ими – они решили, что так в Москву попаду гораздо быстрее и дешевле.

Однако далеко они уехать не смогли, видео с камер наблюдения, установленных в школе, уже попало к стражам порядка. Участковый Александр Иванцов ехал из села Налимова в Называевск и заметил на трассе молодых людей, которые были очень похожи на воришек великов с камер.

Как сообщили в полиции, на парней завели уголовное дело за кражу, а велосипеды вернули школьникам, которым посоветовали не составлять свой транспорт без присмотра.

Кража велосипедов у школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU