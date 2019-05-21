В Омске на видео сняли подростков, разъезжающих на крыше машины на детской площадке
В социальных сетях жители двора в Старом Кировске заняли интересное видео. Они увидели, как подростки на крыше машины «Митсубиси» разъезжают по спортивной детской площадке в одном из дворов за Кировским домом культуры.
Один из парней вел машину, а второй под музыку двигался на крыше автомобиля. Видно, что на площадке рядом играли дети, им пришлось уйти в сторону из-за хамского поведения начинающих водителей, которые решили похвалиться машиной перед детворой. Все происходящее они снимали на видео, которое выложили в Instagram.
Впрочем, видео уже заинтересовало правоохранительные органы, которые отправились на поиски молодых людей. В комментариях, тем временем, омичи предложили наказать подростков самостоятельно.
Подростки на площадке.
ИСТОЧНИК KP.RU