2019-05-21T09:16:02+03:00
Общество

Доходы главы омского МЧС Колодинского за год увеличились вдвое

Должность главного спасателя региона он занял в прошлом году
Анна МИКУЛА
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Владислав Колодинский возглавил региональное МЧС в июне прошлого года. Фото: 55.mchs.gov.ruВладислав Колодинский возглавил региональное МЧС в июне прошлого года. Фото: 55.mchs.gov.ru
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По сравнению с декларацией за 2017-й в прошлом году доходы главного омского спасателя Владислава Колодинский выросли более чем вдвое. И это вполне объяснимо, в июне он занял должность главы регионального МЧС, соответственно увеличилась и зарплата.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году доход Колодинский получил почти 3,1 млн рублей. Кроме того, у него в собственности есть квартира площадью 39 квадратных метров и четверть квартиры площадью 66 квадратных метров. Также у него есть на автомобиль «Шевроле Авео». Его супруга за год получила 257,5 тысячи рублей.

Из пяти заместителей Владислава Колодинского больше всех денег получил в прошлом году Александр Кобец – 1,7 млн рублей. Александр Рекин, которого недавно повысили до первого замначальника задекларировал доход в размере почти 1,5 млн рублей, Максим Рыбак – почти 1,6 млн рублей, Анатолий Захарченко – почти 1,4 млн рублей, Евгений Амельченко – почти 1,2 млн рублей.

Добавим, что в налоговой декларации учитывается не только заработная плата, но и все доходы в целом – например, взятый кредит или средства от продажи недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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