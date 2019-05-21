В Омске снова ищут пропавшего таксиста

СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-21T08:23:31+03:00

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В социальных сетях друзья пропавшего таксиста просят помощи в поисках. Таксист по имени Александр пропал накануне днем и больше не выходит на связь с близкими. В последний раз его видели в около 15.00 вчера, 20 мая.

- Омичи, пропал товарищ. Работает в такси. С 15.00 вчерашнего дня не выходит на связь. Возможно, кто-то видел во дворах его авто. Просьба написать в личку, - написал друг пропавшего в социальных сетях.

Омичи в комментариях написали, что видели машину в разных частях города. Таксист работает в компании «Лидер». Известно, что пропавшего омича ищут также и родственники, с которыми он не выходит на связь. В службе такси ничего не знают о местонахождении молодого человека.

Напомним, несколько недель назад в Омске уже искали омича на машине, через некоторое время его тело нашли на обочине, а машину в соседней Новосибирской области. По предварительным данным, его убили из-за машины.

ИСТОЧНИК KP.RU