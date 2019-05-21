2019-05-21T07:18:11+03:00
Общество

Под Омском выходили маленького лосенка, лишившегося мамы

Сейчас ему ищут партнершу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: БУ «Управление по охране животного мира»Фото: БУ «Управление по охране животного мира»
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Когда фермеры в лесу Большеуковского района нашли маленького лосенка, которому был всего лишь день от роду, они и не надеялись, что смогут спасти его. Малыш потерял маму и мог попросту умереть в дикой природе. Фермеры принесли его к охотинспекторам, а когда он немного окреп, передали его на охотбазу.

- Он был совсем маленький, всего сутки от роду, еще даже пуповина не отпала, - вспоминает инспектор Евгений Красноперов.

Неделю он и его коллега Виктор Бояркин кормили его козьим молоком, Потом его передали управляющему охотбазы «Белые колки» Александру Комарову, где для выхаживания лосенка были все условия.

БУ «Управление по охране животного мира»

БУ «Управление по охране животного мира»

Лосенка назвали Лосяшем и выхаживали целый год. Сейчас его перевели во взрослый вольер, где он живет в окружении кабанов и косуль. Но лосенок, который за год сильно вырос, привык к людям и до сих пор ходит за ними.

- Выпускать из вольера доверчивого Лосяша, привыкшего видеть от людей только добро, опасно. Мы надеемся, что в ближайшее время годовику, недавно перенесшему свою первую весеннюю линьку, удастся подселить самочку, - рассказали в БУ «Управление по охране животного мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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