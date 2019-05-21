В Омске благоустроят сквер в Амуре

СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-21T07:23:29+03:00

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Напомним, в прошлом году в городе благоустраивали 6 территорий: по одной в каждом районе Омска и одну общегородскую - бульвар Победы. Впрочем, получалось это с переменным успехом. Выяснилось, что зиму достойно пережили не все обновленные объекты, после проверки там обнаружили многочисленные нарушения. Подрядчики будут устранять их за свой счет.

Тем временем в этом сезоне планируют привести в порядок еще несколько участков. Самые масштабные работы запланированы в микрорайоне «Степной». Там благоустроят сквер, а в июле после его обновления проведут окружную выставку «Флора-2019».

– Хорошим дополнением этому станет установка на средства муниципального гранта уличных тренажеров, урн и скамеек. На эти цели КТОСу «Степной» будет выделено 300 тысяч рублей, – рассказала представитель администрации Центрального округа Елена Рыбченко. – Еще 550 тысяч рублей в конкурсе среди некоммерческих организаций и органов территориального общественного самоуправления по разработке и выполнению общественно полезных проектов выиграла общественная организация «Мы – Амур!», активисты которой установят в сквере микрорайона светильники.

Кроме того, на средства из городского бюджета получат КТОС «Центральный-1» – на установку комплексной спортивной площадки и уличных тренажеров; «Центральный-9» — на строительство детской площадки и установку игрового оборудования; КТОС «Молодежный» — на установку игрового и спортивного комплексов, а также уличных тренажеров.

КТОСы «Центральный-2», «Центральный-5» и «Первокирпичный» на средства грантов планируют приобрести современную звуковую аппаратуру для проведения праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU