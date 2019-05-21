2019-05-21T06:13:40+03:00
Общество

В Чехии появился трамвай с надписью Omsk

Правда, прокатиться на нем уже не получится
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/1oomestomskaФото: vk.com/1oomestomska
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В пригороде Праги туристы из Омска обнаружили напоминание о родном городе. На обочине автострады D1 у села Честлице, в пяти км от чешской столицы стоит трамвай с надписью Omsk на боку. Правда, прокатиться на нем не получится.

Трамвай стоит посреди поля, заросшего травой, и, судя по всему, давно списан. Вторую жизнь на «пенсии» он получил благодаря кому-то из местных художников. Фото арт-объекта разместили в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области».

Комментаторы шутят, что трамваю удалось покинуть Омск и делятся и другими упоминаниями о нашем городе в самых неожиданных местах. Например, во вьетнамском городе Фантьет заметили видавшие виды «Жигули» с надписью «Омск 55».

Фото: vk.com/1oomestomska

Фото: vk.com/1oomestomska

Граффити Omsk увидели на автобане ГамбургБерлин. Впрочем, один из комментаторов уточнил, что это может быть просто ник одного немецкого художника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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