СЕГОДНЯ 05:28 2019-05-21T05:28:51+03:00

В Омске полицейский-матершинник через суд пытался вернуться на службу Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В Омске полицейский в свое свободное время выпивал в общественном месте. В какой-то момент, по всей видимости, к нему подошел его коллега и сделал замечание. Однако полицейский на него не отреагировал и стал буянить - он матерился и ругаться на глазах у прохожих на своего коллегу.

По всей видимости, об этом стало известно начальству, поэтому полицейского уволили. Однако он с таким решением не согласился и пошел в суд, чтобы доказать свою правоту. Ленинский суд рассмотрел иск от экс-полицейского и поддержат решение начальства стража порядка.

- В ходе рассмотрения дела судом установлен факт законности вынесенного приказа. Проступок полицейского является порочащим честь сотрудника органов внутренних дел, – говорится в решении суда.

Теперь полицейскому придется искать новую работу, а также выплатить деньги из расплату за вынужденный прогул. Однако недовольный полицейский вновь не согласился и подал апелляцию в областной суд, но и здесь решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU