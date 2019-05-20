2019-05-20T14:33:16+03:00
Общество

Регоператор о пожаре на Кировском полигоне: все очаги удалось потушить

Все 2 гектара свалки, которые горели, уже закрыли грунтом
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ООО «Магнит»Фото: пресс-служба ООО «Магнит»
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Как стало известно «Комсомолке», пожар на Кировской свалке полностью потушен. По крайней мере, об этом заявляет пресс-служба регоператора «Магнит», отвечающего за полигон.

- Сейчас задымления там уже нет, ничего нигде не тлеет, - рассказывает представитель «Магнита». - Пожар полностью потушен. Все это время наши сотрудники работали там круглые сутки посменно. Пустоты в мусоре утрамбовывали, сверху его закрывали слоем в грунта - в общей сложности туда завезли и разровняли на поверхности 6 тысяч тонн. Сейчас закрыта вся горевшая территория на свалке.

- Во сколько обошлись эти работы?

- Мы пока еще не подсчитали, но это очень затратно. Работали 2 экскаватора, 6 бульдозеров и 5 КамАЗов. Вся техника наша, так что хотя бы не пришлось ее арендовать.

Напомним, пожар на Кировском полигоне начался вечером 15 мая. Всю ночь его тушили сотрудники регионального МЧС, хотя на такие объекты они не обязаны выезжать. Открытый огонь удалось потушить примерно за 12 часов. Он очаги тления переместились на много метров в глубину мусорных завалов. Потушить их можно было только полностью отрезав доступ воздуха. Для этого пришлось закрывать горевшую часть свалки грунтом.

В ООО «Магнит» считают, что случившееся произошло в результате поджога.

Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

ИСТОЧНИК KP.RU

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