2019-05-20T14:14:20+03:00
Общество

Омич ударил ножом женщину, готовившую ему ужин

Он украл ее телефон и убежал
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич ударил ножом женщину, готовившую ему ужинОмич ударил ножом женщину, готовившую ему ужинФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Все произошло в одном из домов в Октябрьском округе. Накануне 45-летняя омичка познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе. Они выпили, а после этого женщина решила приготовить своему ухажеру ужин. Пока женщина стояла у плиты, мужчина приметил у нее дорогой телефон. Недолго думая, он схватил кухонный нож, ударил женщину в шею, схватил ее телефон и убежал.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, к ним вызов поступил от приехавших спасать женщину медиков. Они узнали приметы сбежавшего мужчины и стали искать его в близлежащих дворах. Росгвардейцы нашли мужчины в соседнем дворе, однако в преступлении он не признался. Так как женщина опознала его и свой телефон у него в кармане, его задержали. В полиции выяснилось, что мужчина уже имел судимость за з убийство, кражу и грабеж, сейчас на него возбудили уголовное дело за «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Volkswagen стал лауреатом премии «Автомобиль года в России — 2019»
Омские росгвардецы задержали пьяного водителя, пытавшегося от них убежать
В Омской области через суд снесут 21 аварийный дом
Регоператор о пожаре на Кировском полигоне: все очаги удалось потушить
На видео попали последствия серьезного ДТП со скорой в центре Омска
В конце мая в Омске испытают на прочность сети на Левом берегу
Омичка на иномарке влетела на парковку и снесла три машины
В Омске рабочий упал с высоты четвертого этажа
Омичам рассказали, где купить приставку для цифрового ТВ за 999 рублей
Омскому экс-министру Меренкову добавили срок в колонии
Мошенник обманул на 177 тысяч омичку, пытавшуюся продать детскую кроватку
В Омской области снесли 21 аварийный дом
Депутат Виталий Путинцев о ЧП на Кировском полигоне: Эти майские пожары после субботников были всегда
Омич купил прибор для слежки и стал фигурантом уголовного дела
В Большереченском зоопарке родились четверо тигрят
Следователи проверят омский садик, в котором няня якобы била ребенка
В Омске иномарку завалило банками со сгущенкой
Гарантия на омоложение!
В Омске под окнами дома нашли тело 17-летней девушки
Регоператор о пожаре на Кировском полигоне в Омске: Дождь помог сбить дым над городом
В Омске 150 домов на сутки останутся без холодной воды
Омич наказал коллекторов, заваливших его СМС
Максим Сушинский рассказал, когда «Авангард» вернется домой
Полицейские поймали омича, изготавливающего наркотики у себя в квартире
Бывший глава омского следкома Кондин стал министром
В Омске пропал еще один молодой человек
В Омске родители обвиняют няню садика в синяках на теле ребенка
На трассе под Омском насмерть сбили пешехода