Омич ударил ножом женщину, готовившую ему ужин

СЕГОДНЯ 14:14 2019-05-20T14:14:20+03:00

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Все произошло в одном из домов в Октябрьском округе. Накануне 45-летняя омичка познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе. Они выпили, а после этого женщина решила приготовить своему ухажеру ужин. Пока женщина стояла у плиты, мужчина приметил у нее дорогой телефон. Недолго думая, он схватил кухонный нож, ударил женщину в шею, схватил ее телефон и убежал.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, к ним вызов поступил от приехавших спасать женщину медиков. Они узнали приметы сбежавшего мужчины и стали искать его в близлежащих дворах. Росгвардейцы нашли мужчины в соседнем дворе, однако в преступлении он не признался. Так как женщина опознала его и свой телефон у него в кармане, его задержали. В полиции выяснилось, что мужчина уже имел судимость за з убийство, кражу и грабеж, сейчас на него возбудили уголовное дело за «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU