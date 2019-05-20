На видео попали последствия серьезного ДТП со скорой в центре Омска

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-20T13:58:55+03:00

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Серьезное, судя по последствиям, столкновение произошло в центре Омска. На пересечении улиц Пушкина и Чкалова столкнулись машина скорой помощи и легковушка. От удара машины отбросило в разные стороны, бампер одной из них отлетел далеко на газон. Последствия аварии попали на запись видеорегистратора проезжавшего мимо этого места автомобиля.

Не уступил ли водитель второй машины дорогу скорой, спешившей на вызов, или столкновение произошло по какой-то другой причине, пока не понятно. Также неизвестно, был ли в микроавтобусе пациент во время происшествия.

По всей вероятности, кто-то из людей все-таки серьезно пострадал. На место приехал реанимобиль.

ДТП со скорой в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU