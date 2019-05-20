Омичка на иномарке влетела на парковку и снесла три машины

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-20T13:30:44+03:00

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В социальных сетях омичи рассказали об омичке на иномарке, которая задела сразу три машины на парковке у ДК Малунцева в городке Нефтяников. Как рассказали очевидцы, девушка ехала из Нефтяников в сторону центра. В районе ДК Малунцева она не справилась с управлением и влетела прямо на парковку машин. Омичка помимо своей машины повредила еще две иномарки и одну отечественную машину, также она снесла ограждения.

Это произошло у ДК МалунцеваФото: vk.com

Фото: vk.com

Что стало причиной аварии пока неизвестно, возможно, женщину кто-то «подрезал», поэтому она вынуждена была совершить такой резкий маневр. Также возможно, что ей стало плохо за рулем. О пострадавших в аварии ничего не сообщают, очевидно, что в припаркованных машинах никого не было. Травмы могла получить только виновница аварии и ее пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU