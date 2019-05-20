Омичам рассказали, где купить приставку для цифрового ТВ за 999 рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-20T12:49:24+03:00

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Как известно, с 3 июня Омская область полностью переходит на цифровое телевещание. Это значит, что старенькие телевизоры, раньше прекрасно работающие, больше не будут работать. Они предназначены только для того, чтобы принимать аналоговый сигнал, который как раз и отключат с 3 июня.

Для того, чтобы даже по старому телевизору можно было продолжать смотреть любимые телепередачи, нужно купить специальную приставку. Ее стоимость начинается от 999 рублей и выше. В омский филиал «Почты России» сейчас поступили приставки по льготной цене - их можно купить по 999 рублей, сообщили в облправительстве.

Льготники Омска и области смогут получить компенсацию за потраченные на приставку деньги. Их можно будет получить в комплексных центрах соцобслуживания населения по месту жительства. О том, как получить компенсацию, мы писали ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU