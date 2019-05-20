2019-05-20T12:55:07+03:00
Общество

Омскому экс-министру Меренкову добавили срок в колонии

Прокуратура смогла обжаловать предыдущее решение суда
Анна МИКУЛА
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Вадим Меренков 2 года скрывался от следствия, но потом сам явился в СКР.Вадим Меренков 2 года скрывался от следствия, но потом сам явился в СКР.
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Напомним, бывшего омского министра Вадима Меренкова признали виновным по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и с учетом отбытого в СИЗО наказания приговорили к 5,5 года колонии общего режима. Но сторона обвинения посчитала этот приговор слишком мягким и обжаловала решение в Омском областном суде.

– При назначении дополнительного наказания виновному были неверно применены правила частичного сложения наказаний, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор по доводам апелляционного представления прокуратуры, в связи с чем срок исполнения дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления увеличен до 3 лет. Доводы стороны защиты о невиновности фигуранта дела были отклонены судом в полном объеме. Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, в суде установлено, что в тот период, когда Вадим Меренков работал заместителем главы департамента имущественных отношений омской мэрии, компания «Стройбетон» арендовала у города земельный участок. Но из всей суммы выплатила только 234 млн рублей, остальные 900 млн Меренков по сути простил. Теперь ему предстоит выплатить причиненный бюджету ущерб.

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Наверное, ни одного другого омского чиновника следователи не хотели так сильно увидеть в последние 2 года, как экс-министра имущественных отношений региона Вадима Меренкова. Чиновник исчез из столичной клиники в марте 2014 года, когда ему должны были предъявить обвинение в махинациях с землей. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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