2019-05-20T11:25:25+03:00
Общество

В Омской области снесли 21 аварийный дом

Правда, сделали это только после вмешательства прокуратуры
Анна МИКУЛА
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В Омской области снесли 21 аварийный дом.В Омской области снесли 21 аварийный дом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из этих домов людей переселили уже давно, но сами постройки снести «забыли». Бесхозные здания продолжали разваливаться, представляя реальную угрозу окружающим. В прокуратуре решили не дожидаться возможной трагедии, пересчитали эти аварийные дома и обязали муниципалитеты их снести. Выявили 21 объект.

– Прокуратура направила исковое заявление в суд к администрации района с требованием принять меры, направленные на проведение мероприятий по сносу аварийных домов и очистке территории от мусора, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд удовлетворил заявленные прокурором требования в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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