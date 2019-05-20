2019-05-20T11:03:12+03:00
Общество

Депутат Виталий Путинцев о ЧП на Кировском полигоне: Эти майские пожары после субботников были всегда

По его мнению, ситуацию все-таки смогут взять под контроль
Анна МИКУЛАСтанислав МУХИН
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Фото: magnit-tko.ruФото: magnit-tko.ru
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В Омске уже почти неделю тушат пожар на самом крупном в городе Кировском полигоне. С открытым горением удалось справиться за одну ночь, но очаги тления ушли на метры вглубь и быстро ликвидировать их не удастся. В МЧС прогнозируют, что гореть свалка может чуть ли не до осени.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к депутату горсовета Виталию Путинцеву, занимавшемуся в свое время мусорным бизнесом.

– Не думаю, что свалка будет гореть все лето, как было заявлено раньше. Уверен: ситуацию возьмут под контроль, – считает Путинцев. – Сейчас нужно заваливать полигон землей и мусором – это уже делают, как я знаю. Финансово это достаточно большие затраты. Чтобы вы знали, эти майские пожары после субботников были всегда. Да, вы скажете, что не припомните такого дыма на город. А я не помню такого сильного ветра. Это самое страшное при пожаре. Лет 5-6 назад у нас тоже был сильный пожар на Ленинском полигоне. Это была большая катастрофа, конечно. Тоже засыпали огонь землей и мусором. Если принять соответствующие меры – вопрос решаемый. Я бы не стал бить в набат. Понятно, что экологические последствия пожара должны быть на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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