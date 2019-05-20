Омич купил прибор для слежки и стал фигурантом уголовного дела
Попался он на том, что попытался сбыть такой GPS-трекер полицейскому
Незадачливого шпиона приговорили к штрафу в 200 тысяч.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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24-летний омич купил в интернете GPS-трекер, позволяющий незаконно следить за людьми. Впрочем, попался молодой человек не на использовании этого устройства, а при попытке его сбыта. Покупателем шпионского гаджета оказался полицейский, а закупки – контрольной.
– Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В судебном заседании фигурант уголовного дела вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд по ходатайству органов следствия уголовное дело прекратил и назначил виновному судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU