2019-05-20T10:06:34+03:00
Общество

В Большереченском зоопарке родились четверо тигрят

Они впервые показались публике
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Большереченский зоопаркФото: Большереченский зоопарк
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В Большереченском зоопарке еще месяц назад родились четверо тигрят. Однако на публику они вышли совсем недавно, поэтому сотрудники зоопарка опубликовали фото уже окрепших тигрят только сейчас.

Сотрудники зоопарка пояснили, что тигрята – потомство тигров Графа и Азы. Это их уже третий приплод. Сейчас малыши находятся в вольере с мамой и уже начали понемногу играть и выходить к посетителям и сотрудникам. Имена им пока не дали, в зоопарке ждут пока тигрята немного окрепнут.

Для зоопарка рождение тигрят или других животных – это всегда большое событие, это говорит о том, что животным комфортно, и они не боятся приносить потомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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