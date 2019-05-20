В Большереченском зоопарке родились четверо тигрят
В Большереченском зоопарке еще месяц назад родились четверо тигрят. Однако на публику они вышли совсем недавно, поэтому сотрудники зоопарка опубликовали фото уже окрепших тигрят только сейчас.
Сотрудники зоопарка пояснили, что тигрята – потомство тигров Графа и Азы. Это их уже третий приплод. Сейчас малыши находятся в вольере с мамой и уже начали понемногу играть и выходить к посетителям и сотрудникам. Имена им пока не дали, в зоопарке ждут пока тигрята немного окрепнут.
Для зоопарка рождение тигрят или других животных – это всегда большое событие, это говорит о том, что животным комфортно, и они не боятся приносить потомство.
ИСТОЧНИК KP.RU