Следователи проверят омский садик, в котором няня якобы била ребенка

СЕГОДНЯ 09:40 2019-05-20T09:40:43+03:00

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Напомним, родители двойняшек пожаловались в социальных сетях, что у одной из девочек по возвращении из садика появились на теле многочисленные синяки. Двухлетнюю малышку сначала повезли в больницу, а затем и зафиксировали все кровоподтеки у медицинских экспертов. Родители подозревают, что у девочки синяки появились после того, как ее ударила няня в частном садике. Следователи заинтересовались жалобами родителей и уже организовали проверку.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства причинения двухлетним сестрам телесных повреждений, выяснено, имелись ли аналогичные случаи в отношении других детей, посещающих детский сад, дана правовая оценка действиям работников детского сада, - рассказали в следкоме.

Омичи в комментариях к жалобе скептически отнеслись к жалобам родителей. Девочка устраивала регулярные истерики, поэтому вполне она могла сама нанести себе такие травмы. Также вступились за няню и другие посетители частного садика – у них только положительные отзывы.

ИСТОЧНИК KP.RU