В Омске иномарку завалило банками со сгущенкой

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-20T09:35:39+03:00

Судя по всему, автовладелец припарковался слишком близко к месту разгрузки магазина

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Неприятный инцидент произошел накануне недалеко от одного из омских супермаркетов. По всей вероятности, автовладелец поленился пройти лишние несколько метров и припарковался прямо у входа в магазин.

Но это оказалось чревато непредвиденными последствиями. Оказалось, что машина стоит в непосредственной близости с местом разгрузки продуктов. Вероятно, сотрудники магазина, выносившие из грузовика товар, не смогли развернуться на узком пространстве и выронили банки со сгущенкой прямо на припаркованную по соседству с иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU