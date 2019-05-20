В Омске иномарку завалило банками со сгущенкой
Судя по всему, автовладелец припарковался слишком близко к месту разгрузки магазина
Фото: vk.com/aomsk
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Неприятный инцидент произошел накануне недалеко от одного из омских супермаркетов. По всей вероятности, автовладелец поленился пройти лишние несколько метров и припарковался прямо у входа в магазин.
Но это оказалось чревато непредвиденными последствиями. Оказалось, что машина стоит в непосредственной близости с местом разгрузки продуктов. Вероятно, сотрудники магазина, выносившие из грузовика товар, не смогли развернуться на узком пространстве и выронили банки со сгущенкой прямо на припаркованную по соседству с иномарку.
ИСТОЧНИК KP.RU